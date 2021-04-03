Суд запретил блогеру Билу выходить из дома до 1 июня

Ему также нельзя садиться за руль

Блогеру Эдварду Билу нельзя будет до 1 июня покидать своё жилище, управлять автомобилем, пользоваться телефоном и интернетом. Такое решение принял суд, удовлетворив ходатайство следствия пол делу о резонансном ДТП в центре Москвы. Запрет на выход из дома действует только ночью.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП, спровоцированное водителем автомобиля Audi, выехавшего на встречную полосу. В аварии серьёзно пострадала женщина, находившаяся за рулём машины, в которую врезалась Audi.

По предварительным данным, за рулём иномарки находился видеоблогер Эдвард Бил. Обвинение ему пока не предъявлено.

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