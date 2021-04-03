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Под обстрелом ВСУ в Донецке погиб ребёнок

16:35
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Атаку произвели с беспилотника

Украинские военные убили ребёнка. Он погиб в результате удара беспилотника по окраинам Донецка.
Украинская армия применила тяжёлую артиллерию в Донбассе

Как сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, с дрона было сброшено взрывное устройство. Оно сработало во дворе жилого дома, где в этот момент находились два мирных жителя.

Погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения женщина 1954 года рождения. Она доставлена в больницу.

В последние дни резко обострилась ситуация на юго-востоке Украины. Ежедневно приходят сообщения о нарушении украинскими военными режима прекращения огня. Впервые с лета 2020 года ВСУ применили тяжёлую артиллерию. В ночь на 3 апреля обстрелу подверглась территория ЛНР.

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