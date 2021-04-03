В России резко выросло число погибших в ДТП с участием такси

Об этом сообщило руководство ГИБДД

В России резко выросло число дорожных аварий с участием автомобилей такси. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

"Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 2019-20 годов, согласно той статистике, которую мы имеем сейчас. Но, к сожалению, растёт уровень смертности при оказании услуг. Погибают пассажиры", - сказал Черников. По его словам, за год количество погибших в ДТП с такси выросло на 20%.

Ежегодно в России на дорогах гибнет около 25 тысяч человек. В последнее десятилетие наблюдается снижение уровня смертности в ДТП. Эксперты связывают это с массовой установкой видеокамер и улучшением дорожной инфраструктуры. Основной проблемой и причиной гибели на дорогах по-прежнему остаётся управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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