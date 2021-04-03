Москва выходит в лидеры по числу привившихся от коронавируса

Продолжается массовая вакцинация

Москва и Чукотка вырвались в лидеры по числу привившихся от коронавируса. В столице прививку сделали 6,32% от общего числа жителей, на Чукотке – 7,27%.

В целом по стране оба компонента вакцины получили 3,23% россиян. Первый укол сделали 4,74% граждан. Эти данные публикует РБК на основе информации от региональных оперативных штабов и министерств здравоохранения.

Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 года. В стране постепенно создаётся популяционный иммунитет. Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса позволило перевести работу медицинских учреждений в нормальное русло.

Тем не менее, ограничительные меры продолжают действовать. В частности, не отменён масочный режим, а заполняемость театров и других развлекательных учреждений в разных регионах колеблется от 25% до 75%.

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