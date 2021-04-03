Собянин рассказал о масштабной работе по избавлению от "воздушных" проводов

Внешний вид города стал лучше

В Москве проделана большая работа по улучшению внешнего вида улиц и площадей. В прошлом году в столице под землю было убрано более 75 километров "воздушных" проводов, написал у себя "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

"В прошлом году убрали под землю 75,5 км "воздушных" проводов городских служб, мобильных операторов, интернет-провайдеров. Для сравнения - это отрезок, почти равный длине МЦД-2", - сообщил глава города.

Ещё недавно центр Москвы был завешан проводами, они портили внешний вид улиц и закрывали объекты архитектуры. Самые масштабные работы были проведены на территории Северного речного вокзала. По словам Собянина, это важная часть работ по благоустройству столицы.

"Теперь - приятно посмотреть", - заключил мэр.

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