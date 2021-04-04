В России за сутки выявлено менее 9 тысяч больных коронавирусом

Продолжается массовая вакцинация

За сутки в России зафиксировано 8 817 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 580 894 человека с COVID-19, умерло 100 374 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован 1 901 больной, всего в столице 1 034 567 инфицированных, скончались 16 872 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В России зарегистрирована первая и пока единственная в мире вакцина от коронавируса для животных. Препарат "Карнивак-Ков" безвреден и эффективен, иммунитет после прививки держится шесть месяцев. Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле.

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