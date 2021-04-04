В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Больных становится меньше

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 998 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 949 843.

В России начинаются доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа. Её разработали в Центре имени Гамалеи. Вводить препарат смогут пока только врачи, в широкой продаже его не будет. Эффект от вакцинации ожидается такой же, как и от вакцины, вводимой внутримышечно.

По данным на 4 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 580 894 пациентам, умерли с начала пандемии 100 374 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 034 567 в мире более 130 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,8 миллиона человек.

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