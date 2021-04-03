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В Москве начинает работу велопрокат

19:22
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Этой весной он запускается раньше, чем обычно

4 апреля в Москве откроется прокат самокатов, а 6 апреля – велосипедов. В этом году прокат начинает работать рекордно рано, сообщает департамент транспорта в своём Telegram-канале.
Депутат МГД Артемьев: Московский велопрокат увеличится еще на 67 станций

"В год пандемии велосипеды и самокаты были очень востребованными - вы сделали почти 8 миллионов поездок, и это рекорд. Поэтому мы решили запустить новый сезон намного раньше - до этого он начинался в конце апреля", - говорится в сообщении.

Прокат велосипедов и самокатов в Москве с каждым годом развивается: появляются новые точки на карте пунктов проката, особенно – у новых станций метро. Мобильный лёгкий транспорт пользуется большой популярностью у жителей столицы. Часто его используют курьеры и волонтёры.

В этом году в городе появятся 67 новых станций, 63 из которых – электрические. В прокатной сети будет тысяча новых велосипедов, половина из которых - также электрические.

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