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Раскрыты особенности вакцины "ЭпиВакКорона"

19:49
  • суббота
  • 03 апреля 2021

Антитела от неё фиксируют не все тест-системы

Антитела, образующиеся после вакцинации "ЭпиВакКороной", видят не все тест-системы. Об этой особенности вакцины от центра "Вектор" предупредили в Роспотребнадзоре.
Вакцина "ЭпиВакКорона" начала поступать в российские регионы

Многие тесты недостаточно чувствительны, чтобы выявить малый спектр формируемых вакциной антител. Чтобы их обнаружить, нужно использовать специальные ИФА-тесты от центра "Вектор", сообщили в ведомстве.

Вакцина от "Вектора" создана на базе пептидных антигенов и поэтому она формирует меньшее разнообразие антител, чем, к примеру, вакцина "Спутник V".  Большинство тесто-систем, которые используются в лабораториях, обнаруживают широкий спектр антител, но их чувствительности может быть недостаточно, чтобы выявить иммунитет, образующийся после прививки вакциной "ЭпиВакКорона".

Первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в России стал препарат "Спутник V". Он массово применяется в России. "ЭпиВакКорона" - вторая российская вакцина, она недавно запущена в гражданский оборот. Третьим препаратом будет "КовиВак", он находится на стадии запуска.

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