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Мошенники изобрели новый способ обмана россиян

10:54
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Доверчивые люди могут поплатиться

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Он распространяется на людей со средними и высокими доходами. На электронную почту приходит письмо якобы от банка, в котором у гражданина открыты счёт или карта.
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В письме содержится выгодное персональное предложение от финансовой организации, которого нет на сайте. Далее человеку предлагают ввести логин и пароль от электронного банка и перевести деньги на депозит. Ссылка ведёт на фейковую страницу, с помощью которой мошенники предполагают получить деньги, пишет РИА Новости.

Глава группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила, что такая нехитрая схема используется для получения доступа к онлайн-банку кредитных организаций. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.

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