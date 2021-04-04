Украину накажут за гибель ребёнка во время обстрела Донецка

Предложено исключить страну из Совета Европы

Украина должна ответить за гибель мирных жителей в Донбассе. Глава Госдумы России Вячеслав Володин после гибели ребёнка во время обстрела Донецка призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы.

"Сегодня произошла трагедия. Но о ней не пишут европейские СМИ. Нет заявлений Европарламента и госдепа США. Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский не принёс соболезнования близким погибшего ребёнка и не пообещал разобраться в случившемся. В связи с произошедшим спикер Думы заявил о необходимости обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы.

Накануне, 3 апреля украинский беспилотник атаковал окраины Донецка. Он сбросил снаряд во двор жилого дома. В результате погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения женщина 1954 года рождения.

В последние дни в Донбассе отмечается резкое обострение ситуации. Сообщения о нарушении перемирия со стороны ВСУ приходят ежедневно. Впервые с лета 2020 года украинские военные применили тяжёлую артиллерию. В ночь на 3 апреля обстрелу подверглась территория ЛНР.

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