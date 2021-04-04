Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Хасеке

Дети получили сахар и сгущённое молоко
Российские военные провели гуманитарную акцию в посёлке Хумайра сирийской провинции Хасеке. Сотрудники Центра по примирению раздали населению продуктовые наборы, в них - мука, рис, сахар, сгущённое молоко и чай.
В деревне проживают около пятисот человек, двести из них - дети. Во время войны большинство семей остались без кормильцев, поэтому помощь наших военных им крайне необходима, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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