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Кравчук грозится выйти из переговоров по Донбассу

10:16
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Он объявил ультиматум

Руководителю украинской делегации на переговорах по Донбассу не понравился состав политической подгруппы от ДНР. Леонид Кравчук объявил ультиматум, потребовав исключить из состава подгруппы представителя Донецка Майю Пирогову.
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"Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её из переговорного процесса", - обратился Кравчук к модератору переговоров от ОБСЕ, выступая в эфире телеканала "Украина-24".

Киевская делегация периодически пытается выражать недовольство составом переговорщиков от самопровозглашённых республик Донбасса. В марте этого года пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.

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