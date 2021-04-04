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На Сахалине спасли 7 человек, провалившихся под лёд на снегоходе

11:53
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Один пострадавший доставлен в больницу

На Сахалине спасены семеро человек, среди них двое детей. На озере Тунайча тонкий лёд проломился под тяжестью снегохода с санями, и группа оказалась в воде. Один мужчина доставлен в местную больницу, помощь остальным не понадобилась.
Паводок в России: улицы превращаются в реки

Весеннее таяние снегов отмечено и в других регионах. Экстренное предупреждение объявлено в Подмосковье. В Ленинском районе большая вода пришла в поселок "Солнечный остров". Некоторые коттеджи затопило по окна первого этажа.

В Мордовии в опасности оказались три населённых пункта. В селе Паньжа паводок приблизился к жилым домам. В посёлке Красная Пресня подтоплен низководный мост. Некоторые жители уже перебрались к родственникам.

Последствия паводков ликвидируют в Иркутской области. Спасатели ведут откачку воды и оказывают адресную помощь населению, сообщает "ТВ Центр".

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