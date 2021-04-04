В отдалённых районах Сибири открылись мобильные прививочные пункты

Вакцина доставлена во все регионы

Во всех регионах России продолжается массовая вакцинация. В Санкт-Петербург доставили очередную крупную партию "Спутника V" - больше сорока тысяч доз. Скоро препарат поступит в медицинские учреждения.

В Амурской области мобильные прививочные пункты организованы даже в самых отдалённых уголках. Сделать прививку можно в специальном автобусе, который оборудован всем необходимым, сообщает "ТВ Центр".

Обезопасить себя важно и тем, кто сейчас служит за пределами нашей страны. В Казахстане первый компонент "Спутника V" получили российские вертолётчики.

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