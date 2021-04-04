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Европейцы массово выступили против санитарной диктатуры

12:13
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Митинги закончились столкновениями с полицией

Российская вакцина, как никогда ранее, востребована в Европе. Такими заголовками пугает свою аудиторию американский канал CNN. Несмотря на нехватку препаратов, страны Старого Света всё чаще отказываются от продукции компании AstraZeneca. Её производство уже прекращено на одном из американских заводов.
Европа переживает дефицит вакцин от коронавируса

А европейцы опять выходят на митинги против локдауна. В центре Бухареста собрались около тысячи человек. Участники демонстрации против ограничительных мер из-за пандемии критикуют так называемую санитарную диктатуру и требуют отставки правительства. Потому что закрывает школы, сокращает графики работы магазинов и настаивает на ношении масок даже на открытом воздухе.

Как многие, дай им волю, будут относиться к мерам индивидуальной защиты участники протестов наглядно продемонстрировали. Большинство манифестантов - без масок, дистанция не соблюдается, сообщает "ТВ Центр". 

В германском Штутгарте на акцию протеста из-за ковидных ограничений собрались около десяти тысяч человек. Как водится у демонстрантов, плотными рядами и в большинстве своём без масок. В Лондоне дело и вовсе обернулось столкновениями с силовиками. 

По всей Великобритании люди выходят на улицы, чтобы сказать своё "нет" закону, расширяющему полномочия полиции на массовых акциях. В большинстве городов Соединенного Королевства действуют санитарные ограничения: многочисленные собрания запрещены, а потому силовики имеют право их пресекать.  Недовольные считают - это нарушает их права.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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