Католики встретили Пасху в условиях жёстких локдаунов

Ограничения действуют во всех странах Европы

В условиях жёстких ограничений в Европе встречают Пасху. Этой ночью праздник наступил для почти двух миллиардов христиан, живущих по григорианскому календарю - католиков, протестантов, членов Армянской и Сирийской церквей, а также православных Финляндии.

В Ватикане пасхальные богослужения проходят в сокращённом формате. Из-за действующего в Италии комендантского часа праздничная месса началась раньше обычного и на неё было допущено лишь двести человек. Папа Римский Франциск отменил традиционное таинство крещения и призвал не терять надежды в тёмные времена пандемии.

В полупустых храмах и с обязательным ношением масок прошли службы во Франции, Испании, Канаде, Южной Корее и в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает "ТВ Центр".

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