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Хакеры слили в Сеть данные 500 миллионов пользователей Facebook

12:40
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Такого масштабного взлома ещё не было

Личные данные полумиллиарда пользователей Facebook оказались в открытом доступе. В числе жертв хакерской атаки - сам основатель популярной соцсети Марк Цукерберг.
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Его домашний адрес и номер телефона мошенники предлагают купить за символическую сумму, сообщает "ТВ Центр".

В Сеть выложена подробная информация о гражданах более ста государств. В их числе почти десять миллионов россиян. По словам экспертов, многие из этих данных до сих пор актуальны.

Впрочем, в компании Facebook сообщают, что систему взломали два года назад и все проблемы давно устранены.

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