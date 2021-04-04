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Легендарные "Русские витязи" отмечают юбилей

12:29
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Пилотажной группе исполняется 30 лет

30 лет, полёт нормальный. Легендарные "Русские витязи" готовятся встретить юбилей. Это единственная в мире команда, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях. Лётчики поражают мастерством во время авиашоу и безукоризненно решают любые боевые задачи. А знаменитый "кубинский бриллиант" повторить не может никто в мире.
На чем летали виртуозы-предшественники "Стрижей" и "Русских витязей" (видео)

Перед взлётом пилоты обходят свои машины. Строго по часовой стрелке, осматривают все механизмы. Лётчик слушает доклад механика и прислушивается к собственным ощущениям, может даже поговорить с самолётом.

Начинает движение новейший российский истребитель СУ-35С. Машина поступила в распоряжение "Русских витязей" только в прошлом году. Это один из её первых полетов именно в составе пилотажной группы. И уж точно первый в составе шести самолётов. Авиапарк "Русских витязей" теперь состоит из трех поколений легендарных "сушек": 27-го, 30-го и новейшего – 35-го.

5 апреля 1991 года в Кубинке была сформирована авиационная группа высшего пилотажа. С тех пор этот аэродром для "Витязей" - родной дом. Здесь своя стоянка, эти места никто никогда не занимает. Лётчикам известен каждый сантиметр взлётно-посадочной полосы. Они облетали весь мир. Места на фюзеляже не хватает, чтобы нарисовать флаги стран, где выступали наши асы, сообщает "ТВ Центр".

Группа прошла строем над резиденцией британской королевы в Шотландии, удивляла зрителей многочисленных авиашоу в США, Канаде, Арабских Эмиратах и Китае. Ни один российский авиасалон МАКС не обходится без участия "Русских витязей". Именно они каждый год открывают воздушную часть парада в честь Дня Победы, пролетая над Красной площадью.

У "Русских витязей" много достижений с приставкой "единственные в мире". Например, единственная боевая демонстрационная группа. Пилоты летают на серийных боевых машинах, да и сами имеют соответствующую квалификацию, которую готовы применить, если Родина прикажет. Юбилей встречают буднично - тренировки. Скоро 9 мая, а значит вновь залитая весенним солнцем Москва и Красная площадь.

Смотрите репортаж Павла Прокопенко о легендарных "Русских витязях".

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Пилотажная группа "Русские витязи"
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Самолет пилотажной группы "Русские витязи"
Пилотажная группа "Русские Витязи"
Пилотажная группа "Русские Витязи"
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