Легендарные "Русские витязи" отмечают юбилей

Пилотажной группе исполняется 30 лет

30 лет, полёт нормальный. Легендарные "Русские витязи" готовятся встретить юбилей. Это единственная в мире команда, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжёлых истребителях. Лётчики поражают мастерством во время авиашоу и безукоризненно решают любые боевые задачи. А знаменитый "кубинский бриллиант" повторить не может никто в мире.

Перед взлётом пилоты обходят свои машины. Строго по часовой стрелке, осматривают все механизмы. Лётчик слушает доклад механика и прислушивается к собственным ощущениям, может даже поговорить с самолётом.

Начинает движение новейший российский истребитель СУ-35С. Машина поступила в распоряжение "Русских витязей" только в прошлом году. Это один из её первых полетов именно в составе пилотажной группы. И уж точно первый в составе шести самолётов. Авиапарк "Русских витязей" теперь состоит из трех поколений легендарных "сушек": 27-го, 30-го и новейшего – 35-го.

5 апреля 1991 года в Кубинке была сформирована авиационная группа высшего пилотажа. С тех пор этот аэродром для "Витязей" - родной дом. Здесь своя стоянка, эти места никто никогда не занимает. Лётчикам известен каждый сантиметр взлётно-посадочной полосы. Они облетали весь мир. Места на фюзеляже не хватает, чтобы нарисовать флаги стран, где выступали наши асы, сообщает "ТВ Центр".

Группа прошла строем над резиденцией британской королевы в Шотландии, удивляла зрителей многочисленных авиашоу в США, Канаде, Арабских Эмиратах и Китае. Ни один российский авиасалон МАКС не обходится без участия "Русских витязей". Именно они каждый год открывают воздушную часть парада в честь Дня Победы, пролетая над Красной площадью.

У "Русских витязей" много достижений с приставкой "единственные в мире". Например, единственная боевая демонстрационная группа. Пилоты летают на серийных боевых машинах, да и сами имеют соответствующую квалификацию, которую готовы применить, если Родина прикажет. Юбилей встречают буднично - тренировки. Скоро 9 мая, а значит вновь залитая весенним солнцем Москва и Красная площадь.

Смотрите репортаж Павла Прокопенко о легендарных "Русских витязях".

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