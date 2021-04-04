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Объявлены победители забега "Апрель" в Лужниках

12:39
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Москва открыла сезон марафонов

Сезон открыт: в столичных Лужниках прошел первый в этом году забег  "Апрель". Самый настоящий праздник для пяти тысяч любителей спорта, неподвластный возрасту и уровню подготовки. На старт в этом году вышло немало новичков.
25 тысяч человек вышли на Московский марафон

Над стартовым городком в Лужниках светит солнце. Видимо, как и многие москвичи, весна не смогла остаться равнодушной к открытию бегового сезона. Преодолеть свои первые пять километров в большой компании съехались и те, для кого такая дистанция всего лишь разминка перед Московским марафоном, и те, для которых это первый шаг к началу тренировок.

"Апрель" для жителей столицы -  уже традиционно первый старт после зимы и самые яркие впечатления. Желающих включиться в апрельский беговой ажиотаж в этом году было так много, что организаторам пришлось досрочно закрыть регистрацию. Прошлой весной в разгар пандемии мероприятие отменили. И те, кто зарегистрировался ещё в 2020 наконец-то смогли выйти на старт, сообщает "ТВ Центр".

Последние секунды до старта Лужники отсчитывают дружным хором.  Маршрут - вокруг олимпийского комплекса.  Бонус для бегущих - прекрасные виды на Большую спортивную арену, Москва-Сити, Воробьёвскую набережную и здание МГУ. Ну а для тех, кто бежит на результат, эта трасса самая ровная и подходящая для рекордов.

Первым дистанцию преодолел Иван Панферов из знаменитого села Бельдяжки Орловской области. Его время - 14 с половиной минут, это всего в нескольких секундах от лучшего результата. А лучшей среди девушек стала рекордсменка забега Юлия Конякина.

Ещё около часа потребовалось, чтобы финишную черту пересекли  все  участники. Беговой сезон в этом году теперь официально можно считать открытым. Впереди у атлетов насыщенная программа: два кросса - классический и с собаками, весенний полумарафон, красочный и ночной забеги, августовский полумарафон "Лужники" и заключительный Московский марафон в сентябре.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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