В Египте мумии фараонов перевезли на новое место

Теперь они будут храниться в музее

Чарующая древность и впечатляющее современное шоу соединились на "Золотом параде фараонов" в Египте. Так официально назвали церемонию перевозки мумий в Каире. Под торжественную музыку забальзамированные тела 22-х царей покинули здание старого музея на специальных автомобилях-ладьях.

Среди переезжающих на новое место жительства - знаменитые Рамсес II и царица Хатшепсут. В сопровождении античных колесниц процессия, преодолев пять километров, прибыла в возведённый на берегу Нила Национальный музей египетской цивилизации, сообщает "ТВ Центр".

На его ступенях кортеж встретил президент Ас-Сиси. Древние фараоны помещены в специальные камеры, они обеспечат им надёжную, поистине царскую, защиту.

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