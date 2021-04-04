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В Египте мумии фараонов перевезли на новое место

13:28
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Теперь они будут храниться в музее

Чарующая древность и впечатляющее современное шоу соединились на "Золотом параде фараонов" в Египте. Так официально назвали церемонию перевозки мумий в Каире. Под торжественную музыку забальзамированные тела 22-х царей покинули здание старого музея на специальных автомобилях-ладьях.
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Среди переезжающих на новое место жительства - знаменитые Рамсес II и царица Хатшепсут. В сопровождении античных колесниц процессия, преодолев пять километров, прибыла в возведённый на берегу Нила Национальный музей египетской цивилизации, сообщает "ТВ Центр".  

На его ступенях кортеж встретил президент Ас-Сиси. Древние фараоны помещены в специальные камеры, они обеспечат им надёжную, поистине царскую, защиту.

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"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
Саркофаг с мумией
Саркофаг с мумией
"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
"Золотой парад фараонов" в Египете
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