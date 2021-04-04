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Бузова болезненно восприняла публичную жизнь Тарасова

14:33
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Ей не нравится обилие фото и видео в соцсетях

Ольга Бузова никак не может забыть своего бывшего мужа. Телеведущая болезненно воспринимает публичную жизнь футболиста Дмитрия Тарасова. Когда-то они были счастливы вместе, но теперь их дорожки разошлись и Бузова то ли ревнует Тарасова к его новой жене, то ли не может смириться с тем, что он выкладывает в соцсети десятки фото и видео о своей частной жизни.
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Во времена брака с ведущей "Дома-2" такого не было: тогда Тарасов этого не принимал.

"В своем глазу бревна не видишь… У него на странице столько снимков сейчас, сколько у меня никогда не было. Мы людей всегда обвиняем в том, в чем сами грешны", - сказала Бузову в интервью Арману Давлетярову на его YouTube-канале.

Бузова и Тарасов были женаты около пяти лет. Свадьбу они сыграли в 2012 году. Около двух лет назад телеведущая познакомилась с рэпером Давой, но их отношения были скоротечными, а расставание – скандальным.

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