Александр Васильев рассказал о женских трендах в мужской моде

Сильный пол стал носить розовое

Мужская мода перестала быть по-настоящему мужской. Современный сильный пол ударился в розовые цвета. Такой приговор вынес историк моды Александр Васильев сегодняшним реалиям в мире прет-а-порте.

"Мужчины теперь ходят в розовом. Раньше говорили: мужчина точно не пойдёт в коралловом или в красном, или в сиреневом", - сказал Васильев на встрече с поклонниками своей программы "Модный приговор".

Досталось и женщинам: по мнению историка моды, сейчас в тренде у слабого пола брюки, пиджаки, рубашки, короткие стрижки, обувь на низком ходу, галстуки и футболки с шортами.

На модный мир повлияла и пандемия, уверен Васильев. К примеру, маски на лицах лишили женщин флирта. "Женщины в прошлом платили по две тысячи долларов за губы карпа, а теперь вынуждены носить за один доллар маску. Где справедливость?" – цитирует риторический вопрос модного телеведущего kp.ru ("Комсомольская правда").

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