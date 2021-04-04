Украинский политолог рассказал о выговоре Зеленскому от Байдена

Президенты США и Украины поговорили по телефону

Украинский политолог выдвинул свою версию о недавнем разговоре президентов США и Украины. По мнению Михаила Погребинского, американский лидер объявил выговор Владимиру Зеленскому за его бездействие в борьбе с коррупцией и игнорирование реформ.

"Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден – и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется", - заявил Погребинский в эфире телеканала "Первый независимый".

Эксперт высказал мнение, что главными проблемами для Зеленского сейчас стали решение конфликта в Донбассе и сложная ситуация с коронавирусом.

По официальной версии, изложенной администрацией Джо Байдена, глава Белого дома в разговоре с Зеленским "подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии". Зеленский, в свою очередь, заявил, что заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину.

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