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Москвичей предупредили о капризах весенней погоды

16:05
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

На следующей неделе пойдёт снег

На следующей неделе москвичей ждёт ухудшение погоды. По-весеннему тёплая погода сменится ливнями и снегом. По ночам ещё будет прохладно, зато днём потеплеет. Но это тепло – обманчиво.
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"Ночью столбики термометров будут колебаться от минус трёх до плюс двух градусов, а днём воздух прогреется до плюс семи-двенадцати. И покажется, что наконец-то весна пойдёт в наступление по всем фронтам. Однако это иллюзия", - рассказал РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Вечером 6 апреля в Москву с Балкан придёт атмосферный фронт с ливнями, мокрым снегом и сильным ветром. "Четверг, 8 апреля, станет настоящим испытанием непогодой. Регион будет атакован вихрем, который обрушится сильными осадками с общим количеством до 12-17 миллиметров", - предупредил синоптик.

Метеозависимым людям нужно обратить внимание на резкое понижение атмосферного давления в эти дни. Оно упадёт до 729 миллиметров ртутного столба.

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