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В России резко выросло число желающих привиться от коронавируса

15:44
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Массовая вакцинация идёт во всех регионах

В России увеличилось число людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин перенес вакцинацию от коронавируса без "побочек"

"Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось. Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", - сказала Голикова. Сама она уже сделала прививку и рассказала, что это не больно и не страшно.

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Прививку сделали уже около 7 миллионов человек. Среди лидеров по числу привитых - Чукотка и Москва, в аутсайдерах - Дагестан. В стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова.

В марте прививку сделал президент Владимир Путин. Глава государства не стал раскрывать, какой именно вакциной он привился. Побочных симптомов у президента не было, он перенёс вакцинацию хорошо.

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