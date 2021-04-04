ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гинцбург рассказал о степени эффективности вакцины "Спутник Лайт"

16:49
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Она облегчает течение болезни

Вакцина "Спутник Лайт" на 50-60% снижает риск заболевания коронавирусом при заражении. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил разработчик препарата - директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав начал регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", - рассказал учёный.

Массовая вакцинация поможет разгрузить лечебные учреждения, сократив поток поступающих туда больных с коронавирусом, отметил Гинцбург.

Вакцина "Спутник Лайт" – облегчённый вариант вакцины "Спутник V", которая не требует укола второй дозы препарата. При её введении в организме образуется иммунитет, способный побороть болезнь при заражении вирусом. При этом тяжёлых последствий и осложнений не будет.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. В стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Наиболее широко применяется первая вакцина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.