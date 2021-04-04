Гинцбург рассказал о степени эффективности вакцины "Спутник Лайт"

Она облегчает течение болезни

Вакцина "Спутник Лайт" на 50-60% снижает риск заболевания коронавирусом при заражении. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил разработчик препарата - директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это даёт возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", - рассказал учёный.

Массовая вакцинация поможет разгрузить лечебные учреждения, сократив поток поступающих туда больных с коронавирусом, отметил Гинцбург.

Вакцина "Спутник Лайт" – облегчённый вариант вакцины "Спутник V", которая не требует укола второй дозы препарата. При её введении в организме образуется иммунитет, способный побороть болезнь при заражении вирусом. При этом тяжёлых последствий и осложнений не будет.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года. В стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Наиболее широко применяется первая вакцина.

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