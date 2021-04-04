"На ваших руках - кровь детей": Володин обратился к властям Украины

Спикер Думы предупредил их об ответственности

Руководству Украины нужно перестать нагнетать ситуацию в Донбассе. Риторика властей в Киеве усиливает напряжённость и обостряет конфликт на юго-востоке страны. Мало того, всё происходящее чревато тяжёлыми последствиями. Такой посыл содержится в заявлении спикера Госдумы Вячеслава Володина, которое он опубликовал в своём Telegram-канале.

Политик предупредил украинские власти об ответственности за свои слова и поступки.

"Такое ощущение, что представители Украины живут в другом мире, либо настолько вознеслись, что не способны адекватно воспринимать ситуацию. Ведь на ваших руках кровь детей, женщин, стариков. Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге", - написал Володин.

Так он отреагировал на гибель ребёнка в Донбассе в результате удара украинского беспилотника и ультиматум Леонида Кравчука, возглавляющего украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу.

Обстрел окраин Донецка произошёл накануне, 3 апреля. Погиб ребёнок 2016 года рождения и получила ранения женщина 1954 года рождения. За сутки до этого ВСУ обстреляли из тяжёлой артиллерии территорию ЛНР.

Леонид Кравчук выдвинул ультиматум руководству ДНР, потребовав исключить из состава подгруппы на переговорах представителя Донецка Майю Пирогову. Глава украинской делегации пригрозил покинуть переговорную площадку в случае, если Пирогова продолжит представлять ДНР.

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