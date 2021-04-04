Perseverance высадил на грунт первый марсианский вертолёт Ingenuity

Он отправится в полёт через неделю

Первый марсианский вертолёт приземлился на Красной планете. Полёт он пока не совершил, это произойдёт через несколько дней. Пока что марсоход Perseverance ("Настойчивость") выгрузил аппарат на грунт и немного отъехал от него.

Небольшой вертолёт Ingenuity ("Изобретательность") был прикреплён к корпусу марсохода. Он висел на высоте примерно 10 сантиметров.

Perseverance прислал на Землю снимки, демонстрирующие проделанную процедуру. Они опубликованы в официальном Instagram-аккаунте компании SpaceX.

Марсоход Perseverance совершил посадку 18 февраля 2021 года. Путь от Земли до Марса занял у него без малого семь месяцев.

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