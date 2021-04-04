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Зеленский подписал указ о новых санкциях против России

18:33
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Ограничения коснутся деятельности Россотрудничества

Украина продолжила курс на конфронтацию и ухудшение отношений с Россией. Президент Владимир Зеленский подписал указ о новых антироссийских санкциях. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
На Украине сообщили о санкциях против Россотрудничества

На этот раз ограничения введены в отношении Россотрудничества, компании "Волга-Днепр" и нескольких предприятий. В их числе - заводы "Спеагрегат", "Молот-Механика", "Севмормаш-2М", центр судоремонта "Дальзавод" и Севастопольский агрегатный завод.

Под украинскими санкциями оказались несколько иностранных предприятий, в частности, из Польши. Их активы на Украине блокируются, также вводится запрет на совершение торговых операций, полётов и перевозок по территории Украины.

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