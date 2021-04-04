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Иностранным студентам разрешили вернуться в Россию

18:45
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Они смогут продолжить обучение в очной форме

Студентам ещё из шести стран разрешили вернуться на обучение в Россию. Ограничения сняли со студентов и аспирантов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки.
Студентам разрешат сдавать экзамены удалённо с помощью биометрии

Всего продолжить обучение в России могут студенты из 31 страны, говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.

Перед въездом в Россию всем иностранным студентам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус не ранее чем за три календарных дня до прибытия.

21 марта студентам из благополучных по эпидобстановке стран уже разрешили вернуться на учёбу в Россию. Тогда ограничения сняли, в частности, с учащихся из Азербайджана, Армении, Белоруссии и Японии.

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