В Москве открылся прокат электросамокатов

Он заработал раньше обычного
В Москве раньше обычного срока открылся сезон проката электросамокатов. В первый день наблюдалось большое число желающих воспользоваться этим мобильным и лёгкими в управлении транспортным средством.
Во вторник, 5 апреля заработает прокат велосипедов. В городе появятся 67 новых точек проката, большая часть которых – электрические, сообщает столичный департамент транспорта.
Прокат велосипедов и самокатов в Москве с каждым годом развивается: появляются новые точки на карте пунктов проката, особенно – у новых станций метро. Чаще других велосипеды и самокаты используют курьеры и волонтёры. Также в городе активно развивается сеть велодорожек и инфраструктуры для комфорта велосипедистов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram