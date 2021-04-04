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В Москве открылся прокат электросамокатов

19:16
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Он заработал раньше обычного

В Москве раньше обычного срока открылся сезон проката электросамокатов. В первый день наблюдалось большое число желающих воспользоваться этим мобильным и лёгкими в управлении транспортным средством.
В Москве начинает работу велопрокат

Во вторник, 5 апреля заработает прокат велосипедов. В городе появятся 67 новых точек проката, большая часть которых – электрические, сообщает столичный департамент транспорта.

Прокат велосипедов и самокатов в Москве с каждым годом развивается: появляются новые точки на карте пунктов проката, особенно – у новых станций метро. Чаще других велосипеды и самокаты используют курьеры и волонтёры. Также в городе активно развивается сеть велодорожек и инфраструктуры для комфорта велосипедистов.

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