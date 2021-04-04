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Путин проверит, как выполняется его послание Федеральному собранию

19:38
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Президент выслушает отчёт чиновников

Владимир Путин проведёт на следующей неделе совещание, на котором выслушает отчёт о выполнении поручений, озвученных им во время послания Федеральному собранию 2020 года. Как сообщает Telegram-канал "Пул №3", встреча с ответственными за выполнение поручений пройдёт 7 апреля.
Названа предполагаемая дата послания Путина Федеральному собранию

В прошлогоднем послании Федеральному собранию шла речь, в частности, о продлении программы социальных выплат, поставках жизненно важных лекарств, увеличении количества бюджетных мест в вузах. Владимир Путин выступал с посланием 15 января 2020 года.

В этом году дата послания президента Федеральному собранию пока не называлась. Источники утверждают, что мероприятие пройдёт 22 апреля, но официальной информации из Кремля на этот счёт нет.

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