Путин проверит, как выполняется его послание Федеральному собранию

Президент выслушает отчёт чиновников
Владимир Путин проведёт на следующей неделе совещание, на котором выслушает отчёт о выполнении поручений, озвученных им во время послания Федеральному собранию 2020 года. Как сообщает Telegram-канал "Пул №3", встреча с ответственными за выполнение поручений пройдёт 7 апреля.
В прошлогоднем послании Федеральному собранию шла речь, в частности, о продлении программы социальных выплат, поставках жизненно важных лекарств, увеличении количества бюджетных мест в вузах. Владимир Путин выступал с посланием 15 января 2020 года.
В этом году дата послания президента Федеральному собранию пока не называлась. Источники утверждают, что мероприятие пройдёт 22 апреля, но официальной информации из Кремля на этот счёт нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram