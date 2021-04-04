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Госдума готовит ответ на санкции Киева против Россотрудничества

20:01
  • воскресенье
  • 04 апреля 2021

Нашим соотечественникам на Украине будет оказана помощь

Госдума обсудит с руководством МИД и Россотрудничества меры по поддержке россиян на Украине после введения Владимиром Зеленским санкций против Россотрудничества. Об этом в своём Telegram-канале написал спикер Думы Вячеслав Володин. По его словам, наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией, не останутся без поддержки.
Зеленский подписал указ о новых санкциях против России

К обсуждению мер поддержки будут привлечены все парламентские партии. Володин назвал новые санкции примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом.

Сегодня, 4 апреля Украина ввела новые антироссийские санкции. Они касаются деятельности Россотрудничества и нескольких промышленных предприятий.

Россотрудничество было создано в 2008 году. Деятельность организации направлена на содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. Федеральное агентство представлено в 80 странах мира.

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