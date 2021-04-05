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Гинцбург объяснил, почему Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок

07:00
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Препарат все еще не одобрен регулятором ЕС

Директор центра имени Гамалеи (разработчика вакцины от коронавируса "Спутник V") Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости" ответил на вопрос, почему российский препарат до сих пор не был одобрен для применения регулятором Евросоюза.
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"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", - заявил специалист.

"Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам с начала марта. СМИ писали, что завершится процесс к маю - началу июня.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" на 50-60% снижает риск заболевания коронавирусом при заражении. Массовая вакцинация поможет разгрузить лечебные учреждения, сократив поток поступающих туда больных с COVID-19, уточнил разработчик.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже более чем в 50-ти государствах. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%.

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