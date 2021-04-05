Гинцбург объяснил, почему Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок

Препарат все еще не одобрен регулятором ЕС

Директор центра имени Гамалеи (разработчика вакцины от коронавируса "Спутник V") Александр Гинцбург в беседе с РИА "Новости" ответил на вопрос, почему российский препарат до сих пор не был одобрен для применения регулятором Евросоюза.

"Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя", - заявил специалист.

"Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам с начала марта. СМИ писали, что завершится процесс к маю - началу июня.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина "Спутник Лайт" на 50-60% снижает риск заболевания коронавирусом при заражении. Массовая вакцинация поможет разгрузить лечебные учреждения, сократив поток поступающих туда больных с COVID-19, уточнил разработчик.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Она одобрена для применения уже более чем в 50-ти государствах. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических исследований, составляет 91,6%.

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