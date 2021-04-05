В России могут появиться новые дорожные знаки

Информация на них будет динамической

Как написал портал Autonews со ссылкой на разработчиков, на российских дорогах могут появиться электронные дорожные знаки с переменной информацией.

В материале уточняется, что предназначена новая технология для контроля скорости при гололедице или низкой видимости. В настоящее время такую функцию выполняют стационарные знаки, которые сопровождаются табличками с изображением грозовых туч. При этом водителей никак не наказывают за несоблюдение их требований.

Новые дорожные знаки будут также включать в себя схему комплексов видеофиксации. Табло в зависимости от погодных условий будут транслировать разные ограничения скорости. Всего в новой системе предусмотрены две камеры.

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