ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России могут появиться новые дорожные знаки

07:12
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Информация на них будет динамической

Как написал портал Autonews со ссылкой на разработчиков, на российских дорогах могут появиться электронные дорожные знаки с переменной информацией.
Как изменится обучение водителей с 1 апреля

В материале уточняется, что предназначена новая технология для контроля скорости при гололедице или низкой видимости. В настоящее время такую функцию выполняют стационарные знаки, которые сопровождаются табличками с изображением грозовых туч. При этом водителей никак не наказывают за несоблюдение их требований.

Новые дорожные знаки будут также включать в себя схему комплексов видеофиксации. Табло в зависимости от погодных условий будут транслировать разные ограничения скорости. Всего в новой системе предусмотрены две камеры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
В России могут появиться новые дорожные знаки
В России могут появиться новые дорожные знаки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.