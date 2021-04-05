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МИД допустил создание в России альтернативы SWIFT

07:24
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Технологию давно пора модернизировать

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в стране может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.

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"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе", - приводит слова замглавы МИД РИА "Новости".

Панкин уточнил, что новая система может быть гораздо более продвинута в сравнении со SWIFT. При этом она не станет претендовать на монополию.

Как подчеркнул замминистра, уход от SWIFT в перспективе является "реакцией на сложившуюся геополитическую реальность", но не только. По словам Панкина, давно назрела необходимость модернизации методов осуществления платежей.

К SWIFT на сегодняшний день подключены более 11 тысяч организаций примерно в 200 странах. Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты в качестве одной из возможных ограничительных мер рассматривают возможность отключения России от системы. В Кремле заметили, что подобный расклад заставляет быть начеку.

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