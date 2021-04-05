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Названы регионы-лидеры по приросту населения

07:36
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Москва среди лидеров в количественном выражении

Как следует из данных Росстата, на которые ссылается РИА "Новости", общий прирост численности населения в России в 2018-2020 годах наблюдался в 21 регионе. В целом же население страны в этот период уменьшилось на 711 тысяч человек.

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Регионом-лидером по приросту численности населения стал Севастополь (рост на 16,8%). Далее в рейтинге следует Ингушетия (5,6%), замыкает тройку Ленинградская область (4,3%). Также среди лидеров оказалась Чечня (4,2%).

Уточняется, что всего численность населения выросла более чем на 3,5% в четырех регионах, на 3,5-1,5% - в девяти.

Если брать количественное выражение в качестве основного критерия, то наибольший общий прирост зафиксировали в Московской области (206,9 тысячи человек), Москве (148,8 тысячи) и Краснодарском крае (83,7 тысячи).

Аутсайдерами названы Тамбовская область (убыль населения в 3,8%), Магаданская область (-3,5%) и Еврейская автономная область (-3,4%).

На прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография" отметила, что в обозримом будущем численность населения страны, скорее всего, несколько уменьшится. По ее словам, демографические вызовы являются одним из важнейших факторов развития страны.

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Названы регионы-лидеры по приросту населения
Названы регионы-лидеры по приросту населения
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