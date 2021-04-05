Эксперт назвал распространенные причины освобождения от армии

Молодое поколение видит всё хуже

Главный военно-врачебный эксперт Министерства обороны России Андрей Дацко сообщил, что в последнее время от армии все чаще освобождают из-за проблем у молодых людей со зрением.

"Зайдите в метро - все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года", - объяснил эксперт подобную тенденцию (цитата по ТАСС).

Также среди распространенных причин признания ограниченно годными Дацко выделил заболевания костно-мышечной системы, болезни системы кровообращения и болезни нервной системы.

Как уточнил Дацко, всего противопоказания для службы обнаруживаются в среднем у 22% призывников.

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