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В России снизилось число нелегально работающих мигрантов

08:16
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Всего в стране в прошлом году находилось 5,5 миллионов иностранцев

В Министерстве внутренних дел сообщили о сокращении в России количества нелегально работающих иностранных граждан, передает ТАСС.
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Как уточнили в ведомстве, делался расчет на основании статистики совершенных мигрантами правонарушений. Так, в 2020 году было зафиксировано 40989 подобных случаев - на 40% меньше, чем в 2019-м.

Обычно в России находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, уточнили в ведомстве, в прошлом году этот показатель составил примерно 5,5 миллионов. Их них разрешение на временное проживание либо вид на жительство имеют 900 тысяч человек.

Большинство въезжающих в Россию иностранцев составляют граждане стран СНГ, добавили в министерстве.

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