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Названы сроки отказа России от доллара

08:47
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Процесс будет достаточно длительным

Россия может отказаться от долларовых расчетов, но для этого понадобится 4-5 лет, считает инвестиционный стратег Максим Шеин.

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Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости американской политики ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара во взаиморасчетах. В такой ситуации тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчётах стала объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность.

Шеин отметил, что в последние несколько лет вопрос ухода от долларовых расчетов неоднократно поднимался в России, однако сейчас он впервые был озвучен, как официальный курс.  

"Фактически Россия объявила о начале выстраивания системы расчётов без использования валюты США. Это потребует значительного времени (4-5 лет), так как по сути нужно поменять много формировавшихся десятилетиями деловых торговых и банковских практик", - рассказал эксперт.

По его словам, в настоящее время в России есть для этого все условия: имеются запасы золота для обеспечения рубля, снижены вложения в активы, номинированные в долларах, снижен уровень государственного и частного долга в долларах, в стране запущена собственная платежная система, есть желание торговых партнеров уходить от доллара, а также появился повод для активации всего этого процесса, передает РИА Новости.

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