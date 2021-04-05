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Сирия возобновляет международное авиасообщение

09:59
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В Алеппо первый за долгое время гражданский рейс привез пассажиров из Бейрута

Сирия возобновляет международное авиасообщение после войны и пандемии. В Алеппо первый за долгое время гражданский рейс привёз пассажиров из Бейрута. Недавно работу возобновили и аэропорты Латакии и Камышлы.

Бортовые огни в небе. Еще минута и в аэропорту приземляется самолет. Не военный, как подумали многие горожане, а пассажирский. Это первый после освобождения Алеппо от террористов международный рейс. А вот и первые пассажиры. 74 человека. Прилетели из Бейрута. После долгого перерыва, а во время войны аэропорт не работал, Сирия возобновляет сообщение с другими странами.

"Я счастлив, что война закончена, нет больше взрывов, не стреляют. Теперь надо больше работать", - говорит Абед Шами.

Трогательные встречи. Многие, спасаясь от войны в соседнем Ливане, не видели близких долгие годы.

Десять лет в зале ожидания, транзитной зоне, не было никого кроме военных. Мухаммад аль Масри - директор аэропорта. В прошлом он выпускник института гражданской авиации. Учился еще в СССР. Говорит, что для него этот день, как День Победы.

"Сначала бандиты были далеко от нас, но потом окружили аэропорт и стреляли без разбора – по самолетам, сотрудникам, пассажирам. Несколько раз пытались захватить, но мы отстояли аэропорт и наш город", - вспоминает Мухаммад Аль Масри, директор аэропорта Алеппо.

После приземления - осмотр и подготовка самолёта. К посадке готовятся те пассажиры, кто этим же рейсом направляется уже из Алеппо в Бейрут.

"Я турист, лечу в Бейрут! У меня там родственники, живёт сестра, давно обещал приехать к ним, ну и заодно посмотреть город. Я летаю не часто", - сказал Мухаммед Афура.

Елена - наша соотечественница. Замужем за сирийцем. Она пришла проводить родственников.

"Достаточно, что избавились от взрывов, бомб и так далее. Конечно. Спасибо России", - говорит Елена Аит, жительница города Алеппо.

Многие жители Алеппо ждут, когда их аэропорт начнет принимать рейсы из Москвы. Побывать в столице России желающих тысячи.

Впрочем, после отмены ограничений из-за коронавируса сообщение с Сирией уже восстановлено. Первые пассажирские лайнеры начали летать из Москвы в Дамаск.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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