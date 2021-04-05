Семью из 6 человек спасли из огня под Новосибирском

Жителям села Верх-Тула помогли соседи и сотрудники ДПС

В Новосибирской области двое сотрудников ДПС и соседи чудом предотвратили трагедию. В селе Верх-Тула загорелся частный дом. Клубы дыма, поднимавшиеся из-под крыши, увидели местные жители и экипаж ГИБДД. Они успели вызволить из охваченного огнём дома двух женщин и четверых детей, оказали им помощь и вызвали спасателей.

Жители деревянного дома в селе Верх-Тула Новосибирской области чудом остались в живых. Пожар вспыхнул около двух часов ночи, когда все крепко спали. Если бы не прохожие и сотрудники ДПС - Алексей Толстыкин и Константин Нестеренко - все могло закончится иначе.

"Проезжая по маршруту патрулирования, издалека увидели дым, идущий на проезжую часть. Поближе подъехали - увидели машину, двух граждан и то, что из дома 65 с крыши идет задымление", - рассказал Алексей Толстыкин, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Двое мужчин чуть раньше сотрудников ДПС увидели дым и бросились будить людей в доме.

"Мы стали стучаться в окна. Так как люди спали там, никто не понимал, что пожар идет. Стучались в окна, пока стучались, я увидел, что едет экипаж ДПС", - сообщил очевидец пожара Роман Веснин.

Сотрудники ГИБДД вызвали пожарных, но дожидаться спасателей не стали. Рискуя жизнью, пошли в дом на помощь. Как выяснилось уже внутри, очень вовремя. Еще несколько минут, и огонь мог бы преградить им дорогу.

"Крыша уже загорелась, буквально в считанные минуты вспыхнула", - вспоминает Константин Нестеренко, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Внутри оказались четверо детей и две женщины. Они не сразу поняли, что происходит.

"Я выбежала прям босиком, была в пижаме коротенькой. Он кричит: "Выбегайте скорей, у вас крыша горит". Я, конечно, растерялась сильно, забежала, начала воду наливать в ведро. Тут забежал следом сотрудник ДПС и кричит: "Что ты делаешь? Давай детей выводи", - рассказала пострадавшая Елена Демина.

Детей закутали в одеяло и вынесли в патрульную машину, чтобы не замерзли. А женщины даже успели собрать все документы и теплые вещи.

Екатерина Гоголева, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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