Новые санкции и удары по Донбассу: Украина пошла на обострение

В регионе в десять рад выросло количество обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл новые санкции против России. В частности, под ограничения попали Россотрудничество, "Волга-Днепр" и ряд других компаний. Этот шаг Киева совпал по времени с очередным обострением ситуации в Донбассе, где украинская сторона вновь задействовала тяжёлое вооружение для обстрелов территории ДНР и ЛНР.

Таких цифр в отчетах мониторинговой группы ОБСЕ на Юго-Востоке Украины не было давно. Наблюдатели фиксируют десятикратный рост количества обстрелов и взрывов. Там, где еще недавно был, пусть хрупкий, но мир, опять стреляют.

— Как они начали бахать, я бегом в подъезд!

— Вам есть, где прятаться вообще?

— Нет, негде.

— Вот тут в коридорчике сидите?

— Да вот тут в коридорчике прячемся.

На подконтрольной Киеву территории ВСУ стягивают бронетехнику в жилые районы Донбасса. Новое оружие украинских карателей – беспилотники. Накануне на мине, сброшенной с воздуха, подорвался мирный житель. Ранее от такого же снаряда умер пятилетний ребенок. "Он родился в войну и погиб при войне, не видя другой жизни", - с горечью отметил глава ДНР Денис Пушилин. Мирной жизни в Донбассе нет уже 7 лет. А вот реакция на произошедшее председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Малыша лишил жизни снаряд, сброшенный с украинского беспилотника. Но подлинная причина трагедии - в действиях официальной власти Украины. Риторика руководства Украины, усиливающая напряжённость, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжёлыми последствиями. Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге", - заявил он.

Берлин и Париж лишь выражают обеспокоенность. Но вместо реализации Минских соглашений, где все детально прописано, Киев опять продолжает "играть в наперстки". Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал убрать из переговорного процесса представителя ДНР Майю Пирогову, в противном случае он пригрозил "встать из-за стола и уйти без объяснения причин". Уверенности украинским президентам, первому и нынешнему, по всей видимости, добавил долгожданный звонок Джо Байдена.

"Вы там долго и нудно ждали, пока, наконец, позвонит Байден, и что произошло? Да, вы получили выговор по части того, что нужно проводить реформы, которые вам сильно не хочется", - говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Пожалуй, ни одного телефонного звонка на Банковой, действительно, так долго не ждали. Пользователи соцсетей даже иронизировали: Байден о Зеленском просто забыл.

"Вот без этого фетиша в виде рукопожатий, фотографий, звонков, кажется, любой руководитель нашего постмайданного государства чувствует себя немножечко неполноценным, немножечко нелегитимным, немножечко брошенным. У меня создалось впечатление, что последние месяцы команда Зеленского и он сам, как разбушевавшиеся дети, как подростки требовали внимания. Весь март мы видели, как на Донбасс шла военная техника", - рассуждает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"США не оставят Украину без поддержки" - это, в общем-то, "дежурное" заявление Киев сейчас пытается преподнести как очередную победу.

"Поддержка, которую могут оказать нам Соединённые штаты Америки, безусловно, крайне важна и существенна. Но давайте будем честны: если завтра враг попытается вторгнуться или продвинуться вглубь Украины, тут не появится никакой американской дивизии, и никто не будет сражаться за нас", - говорит генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

Хвалиться больше действительно нечем. Каждый день – новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса. На тотальный карантин уходят целые регионы. В платежках за коммуналку новые цифры: с апреля тарифы для населения стали рыночными. Вот и остается торжественно заявлять, что ввели новые санкции против компаний из нашей страны, среди которых Россотрудничество. А еще Украина - это "Европейский щит", говорится в заявление главкома ВСУ, выпущенном к 72-летию НАТО. В нашем МИД, кстати, отметили: на счету Североатлантического альянса за годы существования – бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию. Только за прошлый год расходы НАТО на оборону выросли почти на 7 с половиной процентов. Такое вот "сохранение мира".

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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