С рынка исчезнут смартфоны известного бренда

Конкуренция слишком высока

Южнокорейская корпорация LG Electronics больше не будет выпускать мобильные телефоны, передает Yonhap.

Решение компании связано с двумя факторами, уточняется в публикации. Во-первых, эта часть бизнеса стала для фирмы убыточной, во-вторых, на рынке сегодня слишком жесткая конкуренция.

Вместе с тем в материале сказано, что некоторое время назад представители LG обсуждали продажу производства автоконцерну Volkswagen и вьетнамской корпорации Vingroup. Достичь соглашения не удалось.

Согласно данным Yonhap, в прошлом году общая сумма убытков LG в сегменте смартфонов достигла 4,4 миллиарда долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram