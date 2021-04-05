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С рынка исчезнут смартфоны известного бренда

08:22
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Конкуренция слишком высока

Южнокорейская корпорация LG Electronics больше не будет выпускать мобильные телефоны, передает Yonhap.
Названы самые мощные Android-смартфоны

Решение компании связано с двумя факторами, уточняется в публикации. Во-первых, эта часть бизнеса стала для фирмы убыточной, во-вторых, на рынке сегодня слишком жесткая конкуренция.

Вместе с тем в материале сказано, что некоторое время назад представители LG обсуждали продажу производства автоконцерну Volkswagen и вьетнамской корпорации Vingroup. Достичь соглашения не удалось.

Согласно данным Yonhap, в прошлом году общая сумма убытков LG в сегменте смартфонов достигла 4,4 миллиарда долларов.

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