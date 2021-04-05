Байден заподозрил русскую разведку в появлении порно в его ноутбуке

Но это не точно

В США в центре внимания СМИ снова оказался сын президента Джо Байдена - Хантер, который дал интервью в преддверии выхода своих мемуаров. Об это сообщает "ТВ Центр".

В беседе с журналисткой CBS он подтвердил, что употреблял наркотики, которые покупал на деньги, полученные от украинской газовой компании "Бурисма". Он признался, что изменял жене.

А вот когда речь пошла о ноутбуке, в котором, кроме бизнес-переписки, как сообщается, нашли и порнографию с участием самого Байдена-младшего, сын президента США не придумал ничего лучше, чем обвинить в этом Россию. Хотя ещё осенью прошлого года в национальной разведке США заявили, что не связывают утечку писем Хантера Байдена с нашей страной.

Трэйси Смит: "Это был ваш ноутбук?

Хантер Байден: "На самом деле, я не знаю".

Смит: "Вы не знаете, был ли ноутбук вашим?"

Байден: "Понятия не имею. Не знаю. У меня могли украсть ноутбук, взломать ноутбук..... Это могла быть русская разведка".

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