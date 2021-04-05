Горящую электричку в Малоярославце сняли на видео

Выгорел весь головной вагон

Следственный комитет начал проверку после пожара, который буквально уничтожил электричку в Калужской области. ЧП произошло накануне на станции Малоярославец. Видео пожара публикует "ТВ Центр".

Огонь вспыхнул в кабине машиниста и распространился по всему вагону. Пожарные быстро справились с возгоранием. Как сообщается, никто не пострадал.

График тоже не был нарушен. Пассажиров оперативно вывели из состава и они смогли продолжить движение на другом поезде.

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