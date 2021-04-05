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Штату Флорида угрожает экологическая катастрофа

09:15
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

Сотни домов могут быть затоплены, если прорвет плотину на хранилище бывшего химзавода

Экологическая катастрофа угрожает штату Флорида в США. Сотни домов могут быть затоплены в любой момент, если прорвёт плотину на хранилище бывшего химзавода.

Вероятность такого развития велика: в дамбе серьезное повреждение и большая течь. Высота волны, по оценке специалистов, в случае ЧП достигнет шести метров, передает "ТВ Центр".

В огромном  резервуаре - техническая вода от фосфатного производства. Содержимое сейчас откачивают, привлечена Нацгвардия. Жители, которые находятся в опасной зоне, уже покидают свои дома. Вокруг находится ещё и несколько крупных тюрем. Ни персонал, ни заключенных эвакуировать не стали, а только переместили на вторые этажи зданий. Куда, как надеются спасатели, вода не доберется.

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Плотина бывшего химзавода
Плотина бывшего химзавода
Плотина бывшего химзавода
Плотина бывшего химзавода
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