Вакцина "Спутник V" набирает популярность в России и за рубежом

Власти сообщили о резком росте числа россиян, которые хотят сделать прививку от коронавируса

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается во всех регионах страны. С начала кампании прививки сделали почти 7 миллионов россиян. Пункты вакцинации работают ежедневно, а в выходные поток желающих сделать прививку серьёзно увеличивается. Особенно популярны среди россиян мобильные пункты, например, в торговых центрах. Получить инъекцию там можно буквально между покупками и не нужно записываться заранее. В подмосковных Мытищах врачам помогают волонтёры. В Амурской области прививки сделали выпускники Дальневосточного высшего командного училища. Полный курс иммунизации прошли уже более 80 процентов военнослужащих Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири. Сейчас идёт вакцинация их семей и гражданского персонала. Ставропольские военные медики получили достаточный запас препарата, чтобы каждый день прививать по 150 человек.

Прививки "Спутником V" делают и аргентинцы. Несколько часов назад самолётом из Москвы в страну доставили очередную партию препарата. Аргентина одной из первых в мире зарегистрировала нашу вакцину. В общей сложности она одобрена почти в 60 государствах.

Между тем, в Европе сообщают о новых перебоях с поставками западных вакцин. И всё это на фоне жёстких карантинных ограничений. Терпения не хватает уже не только простым гражданам, но и политикам. Глава МВД Франции поручил полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках. При этом в стране запрещена работа общепита и действует комендантский час.

Этот медицинский кабинет, где ставят прививки от коронавируса, на самом деле автобус. Так в Амурской области делают вакцинацию доступной буквально всем. Врачи приезжают в сёла со всем необходимым и принимают желающих.

В селе Садовое прививку хотят сделать многие. Перед автобусом выстроилась очередь. Отсюда рукой подать до границы с Китаем, коронавирусом здесь болели. "Одну заразили, а мы все соседи. Вот и заразились тоже. Так что решила прийти. Тяжело было очень", - говорит местная жительница. Поэтому для многих вакцинация становится важным событием. Это Башкирия. Здесь тоже прививки ставят даже в небольших поселках.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о резком росте числа желающих привиться от коронавируса в России. Тенденция определённо положительная, учитывая, что от темпов вакцинации сейчас зависит динамика заболеваемости. По последним оценкам российской прессы, общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, приблизилось к семи миллионам. В лидерах - Чукотка и Москва. И за последние сутки в Чукотском автономном округе не зафиксировано ни одного случая заражений.

В Европе лидер по вакцинации - крошечная Сан-Марино. И там в основном прививаются российским "Спутником V". Об этом пишет The New York Times.

"Когда вакцинация в Европе начала спотыкаться, в Сан-Марино возникла опасность отстать ещё больше. Но с помощью России ситуацию удалось кардинально изменить. В Сан-Марино как минимум одну прививку получили 26% населения. Это в два с лишним раза больше, чем в среднем в Евросоюзе. Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на приём. Некоторые даже приезжают, тщетно пытаясь получить укол", - говорится в статье NYT с заголовком "Лишенная вакцины крошечная Сан-Марино обращается за помощью к старому другу России".

Германское бюро американского журнала Science, одного из самых авторитетных научных изданий в мире, в своей статье подтвердили провальную кампанию AstraZeneca. Вакцине всё больше не доверяют из-за побочных эффектов. Ряд европейских стран вводит ограничение на англо-шведский препарат, на заводе в Балтиморе остановлено его производство. По мнению CNN, всё больше стран ЕС вынуждены обращаться за помощью к России.

"Одобрение Австрией вакцины "Спутник V" стало для Брюсселя настоящим ударом в спину. Особенно после того, как канцлер Себастьян Курц открыто обвинил Европейскую комиссию в несправедливом распределении вакцин между государствами-членами ЕС", - говорится в материале "Европа на перепутье: принимать ли помощь от Путина?" на сайте CNN.

В Ливию в это воскресенье поступила первая партия "Спутника". Российской вакциной начали прививаться в Иордании. В то же время в разных городах Европы продолжают вспыхивать потасовки с полицией. Протестующие недовольны коронавирусными ограничениями. Ночью в Швейцарии в городе Санкт-Галлен полицейских забросали коктейлями Молотова.

Пётр Вершинин. Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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