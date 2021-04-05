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В Иркутской области остаются затопленными 150 домов

08:33
  • понедельник
  • 05 апреля 2021

В поселок Хомутово, где действует режим ЧС, переброшены дополнительные силы

В Иркутской области за сутки удалось освободить от воды 20 приусадебных участков, ещё около 150 пока остаются  подтопленными. В посёлок Хомутово, где действует режим ЧС, переброшены дополнительные силы спасателей и коммунальщиков. В районе разворачивают пункты временного размещения, передает "ТВ Центр".

Серьёзные подтопления - и в регионах центральной России. В Калужской области разлилась река Протва и затопила дорогу к посёлку в Дзержинском районе. Спасатели организовали  лодочную переправу для местных жителей.

В Рязанской области река Ока поднялась до отметки в 132 сантиметра. Закрыто движение по нескольким  трассам, подтоплены около 100 частных домов и более 10 мостов. Из берегов вышла река Десна. На нескольких дорогах в Брянской области затруднено движение. Такая же ситуация и в Тульской области - там нарушено сообщение с рядом посёлков, в которых проживают более тысячи человек.

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